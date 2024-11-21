Роналду спросил MrBeast, сможет ли он обогнать его по количеству подписчиков на YouTube. Каков ответ блогера?
MrBeast дал откровенный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Самый популярный в мире ютубер MrBeast (Джимми Дональдсон) появился на YouTube-канале Криштиану Роналду и дал ответ на вопрос, который интересовал многих.
Во время прямого эфира Роналду спросил у MrBeast: "Как вы думаете, я мог бы превзойти вас по количеству подписчиков?". Ответ американского блогера был лаконичным, но уверенным: "Нет".
????️ Cristiano Ronaldo: "Do you think I’m gonna beat you (in YouTube subscribers)?"— CentreGoals. (@centregoals) November 21, 2024
????️ Mr. Beast: "No." ????
pic.twitter.com/xkaBfFJWVm
Добавим, что MrBeast - американский бизнесмен, филантроп. Джимми, имеет 331 миллион подписчиков на своем YouTube-канале, является одним из самых влиятельных блогеров в мире.
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