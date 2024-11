Роналду спросил MrBeast, сможет ли он обогнать его по количеству подписчиков на YouTube. Каков ответ блогера?

Самый популярный в мире ютубер MrBeast (Джимми Дональдсон) появился на YouTube-канале Криштиану Роналду и дал ответ на вопрос, который интересовал многих.

Во время прямого эфира Роналду спросил у MrBeast: "Как вы думаете, я мог бы превзойти вас по количеству подписчиков?". Ответ американского блогера был лаконичным, но уверенным: "Нет".

????️ Cristiano Ronaldo: "Do you think I’m gonna beat you (in YouTube subscribers)?"



????️ Mr. Beast: "No." ????



