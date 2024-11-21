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Роналду спросил MrBeast, сможет ли он обогнать его по количеству подписчиков на YouTube. Каков ответ блогера?

Общие новости

MrBeast дал откровенный ответ

Роналду спросил MrBeast, сможет ли он обогнать его по количеству подписчиков на YouTube. Каков ответ блогера?

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый популярный в мире ютубер MrBeast (Джимми Дональдсон) появился на YouTube-канале Криштиану Роналду и дал ответ на вопрос, который интересовал многих.

Во время прямого эфира Роналду спросил у MrBeast: "Как вы думаете, я мог бы превзойти вас по количеству подписчиков?". Ответ американского блогера был лаконичным, но уверенным: "Нет".

Добавим, что MrBeast - американский бизнесмен, филантроп. Джимми, имеет 331 миллион подписчиков на своем YouTube-канале, является одним из самых влиятельных блогеров в мире.

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