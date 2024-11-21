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Известный певец помог Ипсвичу осуществить желанный трансфер

Общие новости

Об этом рассказал генеральный директор клуба

Известный певец помог Ипсвичу осуществить желанный трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Ипсвича" Марк Эштон рассказал, что Эд Ширан, известный музыкант и инвестор английского клуба, помог убедить игрока присоединиться к их команде.

"Летом мы пытались убедить одного игрока присоединиться к футбольному клубу и мы поняли, что он был фанатом Эда Ширана. Эд пообщался с ним по Zoom как раз перед тем, как он вышел на сцену с Тейлор Свифт. Надеюсь, это стало ключевым фактором, который помог нам убедить игрока".

Добавим, что ближайший матч ФК "Ипсвич" состоится 24 ноября. Команда сыграет против "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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