Роналду спросил у MrBeast, как раскрутить собственный YouTube-канал

Криштиану Роналдо провел совместный стрим с самым популярным в мире блогером MrBeast.

Во время прямого эфира Роналду обратился к своему гостю за советом по развитию собственного YouTube-канала:

"Как быстро раскрутить свой YouTube-канал?", - спросил Роналду у MrBeast. "Комментируй свои голы. Представь, как миллионы людей будут смотреть, как ты рассказываешь, что думал перед тем, как ударить через себя и забить гол" - предложил MrBeast.