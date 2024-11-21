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Роналду спросил у MrBeast, как раскрутить собственный YouTube-канал

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Легендарный футболист обратился к блогеру за помощью

Роналду спросил у MrBeast, как раскрутить собственный YouTube-канал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналдо провел совместный стрим с самым популярным в мире блогером MrBeast.

Во время прямого эфира Роналду обратился к своему гостю за советом по развитию собственного YouTube-канала:

"Как быстро раскрутить свой YouTube-канал?", - спросил Роналду у MrBeast. "Комментируй свои голы. Представь, как миллионы людей будут смотреть, как ты рассказываешь, что думал перед тем, как ударить через себя и забить гол" - предложил MrBeast.

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Источник:
UR · Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
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