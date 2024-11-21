Левандовский рассказал, что мог стать игроком Манчестер Юнайтед
Роберт поделился интересными подробностями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский поделился интересными подробностями из своей карьеры. Польский футболист признался, что в 2012 году был близок к переходу в английский "Манчестер Юнайтед":
"Я помню этот разговор с сэром Алексом Фергюсоном, который состоялся в 2012 году. Тогда я решил присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Я знал, что Фергюсон мне позвонит.
Также помню разговор с президентом "Боруссии". Он сказал, что я им нужен. Они не собираются продавать меня в "МЮ", ведь я был для них слишком важен. И это не было лучшим временем. Но тогда я сказал: "Да", да, это правда. Я согласился присоединиться к "Манчестер Юнайтед", потому что, если сэр Алекс вам звонит, вы не сможете сказать "нет".
Предоставляем, что Левандовский в 2014 присоединился к "Баварии", а в 2022 году подписал контракт с "Барселоной".
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