Роналду не исключает возможности сыграть в одной команде со своим сыном
Футболист ответил на вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время прямого эфира с самым популярным в мире блогером MrBeast Роналду ответил на вопрос о том, хотел бы он повторить опыт Леброна Джеймса, который играет в одной команде со своим сыном.
- Леброн сейчас играет со своим сыном. Сделаешь ли ты то же самое в футболе?
- Возможно. Посмотрим. Ему сейчас 14...
- Может, он сыграет, когда ему будет 17? Тогда тебе надо играть еще 3 года.
- Посмотрим. Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги.
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Источник:UR · Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
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