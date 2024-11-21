  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду не исключает возможности сыграть в одной команде со своим сыном

Общие новости

Футболист ответил на вопрос

Роналду не исключает возможности сыграть в одной команде со своим сыном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время прямого эфира с самым популярным в мире блогером MrBeast Роналду ответил на вопрос о том, хотел бы он повторить опыт Леброна Джеймса, который играет в одной команде со своим сыном.

- Леброн сейчас играет со своим сыном. Сделаешь ли ты то же самое в футболе?

- Возможно. Посмотрим. Ему сейчас 14...

- Может, он сыграет, когда ему будет 17? Тогда тебе надо играть еще 3 года.

- Посмотрим. Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги.

Читайте такжеРоналду спросил у MrBeast, как раскрутить собственный YouTube-канал
По теме
yellow-arrow
Левандовский рассказал, что мог стать игроком Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Роналду спросил у MrBeast, как раскрутить собственный YouTube-канал
yellow-arrow
Известный певец помог Ипсвичу осуществить желанный трансфер
Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UR · Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости