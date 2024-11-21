Роналду не исключает возможности сыграть в одной команде со своим сыном

Во время прямого эфира с самым популярным в мире блогером MrBeast Роналду ответил на вопрос о том, хотел бы он повторить опыт Леброна Джеймса, который играет в одной команде со своим сыном.

- Леброн сейчас играет со своим сыном. Сделаешь ли ты то же самое в футболе?

- Возможно. Посмотрим. Ему сейчас 14...

- Может, он сыграет, когда ему будет 17? Тогда тебе надо играть еще 3 года.

- Посмотрим. Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги.