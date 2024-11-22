Новый контракт Гвардиолы, вероятная продажа Зинченко и ценник Забарного. Главные новости за 21 ноября.
Самые интересные новости за 21 ноября, которые вы могли пропустить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик не играл с Албанией по просьбе "Ромы"
Форвард сборной Украины Артем Довбик не вышел в стартовом составе на матч с Албанией (2:1) по совместному решению тренерского штаба сборной с "Ромой", сообщает La Gazzetta dello Sport. Артем вышел на замену, но начинал матч со скамейки запасных по согласованию с "Ромой", чтобы дать отдых колену, которое его беспокоит. Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.
Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"
Пеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити", продлил сотрудничество со своим клубом. Испанец подписал контракт с "горожанами" до июня 2027 года. Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года. За почти десять лет работы испанец выиграл с командой 18 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и первую в истории коллектива Лигу чемпионов. До "горожан" Пеп тренировал такие команды как "Барселона" и "Бавария".
"Интер" рассматривает вариант с подписанием Зинченко
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко следующим летом может оказаться в другом европейском топ-чемпионате. Украинцем активно интересуется миланский "Интер". Как сообщает издание Fichajes, 27-летний Александр Зинченко в этом сезоне не имеет достаточной игровой практики в команде Микеля Артеты, что может заставить его задуматься над своим дальнейшим будущим в клубе. Его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2026 года.
Универсальность Зинченко и опыт игры на самом высоком уровне может легко помочь ему адаптироваться в новом клубе. Учитывая высокую конкуренцию в "Арсенале", он может перейти в "Интер", где получит регулярное игровое время.
"Борнмут" повесил ценник на Забарного
22-летний украинский центрбек Илья Забарный зимой может покинуть английский "", сообщает Goldeoro. Как пишет источник, на защитника есть большой спрос от топ-клубов. В частности, украинцем интересуются "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси".
Также отмечается, что "вишни" будут готовы отпустить своего лидера защиты за 60 миллионов евро. Таким образом, Забарный может стать вторым самым дорогим трансфером среди украинских футболистов после Михаила Мудрика.
Капитан "Челси" Рис Джеймс снова травмировался
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал журналистам на собственной пресс-конференции накануне матча против "Лестера", что капитан команды, Рис Джеймс, снова получил повреждение.
"К сожалению, Рис Джеймс почувствовал незначительную боль, поэтому мы не хотим рисковать им в следующей игре. Надеюсь, что это не надолго. Мы думаем, что это краткосрочная проблема", - сказал наставник "Челси".
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