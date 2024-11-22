Звезда фильмов для взрослых прокомментировала слухи о романе с футболистом Атлетико
Актриса написала об этом в своем аккаунте в соцсети Х
instagram.com/miakhalifa
В прессе распространилась информация о новой пассии 24-летнего форварда "матрасников" Хулиана Альвареса, хотя аргентинец находится в длительных отношениях со своей девушкой Марией Эмилией Ферреро. СМИ связывали экс-игрока "Манчестер Сити" с 31-летней Мией Халифой, прославившейся в индустрии 18+. Но она опровергла эти слухи.
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"Чтобы прояснить: я ни с кем не встречаюсь, а если бы и встречалась, это точно не был бы кто-нибудь, кто слишком молод, чтобы помнить, где они были во время событий 11 сентября", – написала актриса на странице Х.
Стоит отметить, что Миа – страстная поклонница футбола, о чем неоднократно говорила публично и выкладывала фото с матчей.
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