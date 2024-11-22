Легенда Эвертона раскритиковал звезду сборной США за танец Трампа
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Бывший американский голкипер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Тим Ховард подверг критике вингера сборной США Кристиана Пулишича, который
"Вот мое личное мнение: танцевать, подражая Дональду Трампу, глупо. Почему? Потому что, будь то президент Соединенных Штатов или мой сосед по улице, я бы никогда не поддержал того, кого я считаю расистом. Я бы не стал это прославлять. Я бы ни за что этого не сделал.
Если кто-то решительно настроен по-другому, нет проблем. Но если вы собираетесь сделать политическое заявление, то будьте достаточно смелыми и дерзкими, чтобы отстаивать его. Не замолкайте и не заявляйте о своей невиновности, как Кристиан Пулишич.
Ты либо на одной стороне, либо на другой. Если ты достаточно смел, чтобы публично заявить, у меня нет с этим проблем. Но признай это.
Учитывая политический и социальный ландшафт за последние четыре года, организациям необходимо обучать игроков. Напоминать им, что их слова и действия имеют значение. Научить их, что все, что они делают и все, что они говорят, должно быть продумано", - написал Ховард в своей колонке на Daily Mail.
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