Легенда Эвертона раскритиковал звезду сборной США за танец Трампа

Бывший американский голкипер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Тим Ховард подверг критике вингера сборной США Кристиана Пулишича, который отпраздновал гол в ворота национальной команды Ямайки известным танцем новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Вот мое личное мнение: танцевать, подражая Дональду Трампу, глупо. Почему? Потому что, будь то президент Соединенных Штатов или мой сосед по улице, я бы никогда не поддержал того, кого я считаю расистом. Я бы не стал это прославлять. Я бы ни за что этого не сделал.

Если кто-то решительно настроен по-другому, нет проблем. Но если вы собираетесь сделать политическое заявление, то будьте достаточно смелыми и дерзкими, чтобы отстаивать его. Не замолкайте и не заявляйте о своей невиновности, как Кристиан Пулишич.

Ты либо на одной стороне, либо на другой. Если ты достаточно смел, чтобы публично заявить, у меня нет с этим проблем. Но признай это.

Учитывая политический и социальный ландшафт за последние четыре года, организациям необходимо обучать игроков. Напоминать им, что их слова и действия имеют значение. Научить их, что все, что они делают и все, что они говорят, должно быть продумано", - написал Ховард в своей колонке на Daily Mail.