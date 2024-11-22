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Месси признался, что скучает по Барселоне

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Я прожил там почти всю свою жизнь (с)

Месси признался, что скучает по Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который ныне защищает цвета "Интер Майами", признался, что скучает по Барселоне.

"Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь.

Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы скучаем по друзьям", - сказал игрок.

Напомним, что Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2005 года, а в 2021 году вингер подписал контракт с "ПСЖ".

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Лионель Месси Барселона Интер Майами
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
22.11.2024 в 16:56
А шо мешает миллиардеру Месси вернуться в родную Барселону? Не наигрался ещё в Америке или ещё денег мало заработал на безбедную старость правнуков?
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Комментарии 2
avatar
Bаrcelinius
22.11.2024 в 16:56
А шо мешает миллиардеру Месси вернуться в родную Барселону? Не наигрался ещё в Америке или ещё денег мало заработал на безбедную старость правнуков?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
22.11.2024 в 16:25
Авжеж саме в Барселоні Мессі провів свої найкращі футбольні роки! Коли і Барса була найкращою командою, і Ліонель демонстрував найдивовижніший футбол! Ну і "Всі ми родим з дитинства!", а їх діти народжені в Барселоні.
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