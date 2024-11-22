Месси признался, что скучает по Барселоне

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который ныне защищает цвета "Интер Майами", признался, что скучает по Барселоне.

"Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь.

Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы скучаем по друзьям", - сказал игрок.