Месси признался, что скучает по Барселоне
Я прожил там почти всю свою жизнь (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, который ныне защищает цвета "Интер Майами", признался, что скучает по Барселоне.
"Мои дети каталонцы, и я прожил там почти всю свою жизнь. Правда в том, что я чувствую, что я родом из Барселоны, и что я хотел бы вернуться туда когда-нибудь.
Потому что я, мои дети и моя жена скучаем по Барселоне. Мы скучаем по друзьям", - сказал игрок.
Напомним, что Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2005 года, а в 2021 году вингер подписал контракт с "ПСЖ".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
22.11.2024 в 16:56
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