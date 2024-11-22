Неймар встал на защиту своего звездного соотечественника из-за комментариев нынешнего обладателя Золотого мяча

Несмотря на то, что церемония вручения Золотого мяча-2024 состоялась еще в конце октября, не все согласились с результатами голосования.

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28-летний испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри, который получил главную футбольную награду, недавно дал совет Винисиусу, намекнув на то, чтобы он обратил внимание на свое поведение.

"Я считаю, что он умный парень, и со временем он поймет, что чем больше он будет уделять внимание полю, тем лучше он будет. Как и у всех, у него есть способность совершенствоваться как на поле, так и вне его. Я уверен, что в мадридском "Реале" есть люди, которые тоже могут дать ему хорошие советы, ведь это клуб с высокими ценностями".

На эти слова Родри о Винисиусе довольно резко ответил Неймар, написав в соцсетях, что полузащитник "Манчестер Сити" теперь стал болтуном.

???? Neymar responds to Rodri’s comment on Vinicius Jr. pic.twitter.com/MzyGoY0CJf — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 22, 2024

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Заметим, что Винисиусу не хватило всего 41 балла, чтобы сравняться с Родри в голосовании на Золотой мяч.