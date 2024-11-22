Какой же он милый. Опоссум прервал матч чемпионата Коста-Рики

Во время матча чемпионата Коста-Рики "Пунтаренас" - "Гуанакастека" на поле выбежал опоссум.

Этот маленький зверь неожиданно прервал игру, привлекая к себе внимание всех присутствующих.

Футболисты обеих команд и арбитр были вынуждены остановить матч. Опоссум спокойно прогулялся по полю, прежде чем его осторожно вынесли со стадиона.