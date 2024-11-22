  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Какой же он милый. Опоссум прервал матч чемпионата Коста-Рики

Общие новости
Обновлено

Маленький зверек спокойно прогулялся по полю

Какой же он милый. Опоссум прервал матч чемпионата Коста-Рики

FUTV

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время матча чемпионата Коста-Рики "Пунтаренас" - "Гуанакастека" на поле выбежал опоссум.

Этот маленький зверь неожиданно прервал игру, привлекая к себе внимание всех присутствующих.

Футболисты обеих команд и арбитр были вынуждены остановить матч. Опоссум спокойно прогулялся по полю, прежде чем его осторожно вынесли со стадиона.

По теме
yellow-arrow
Неймар встал на защиту своего звездного соотечественника из-за комментариев нынешнего обладателя Золотого мяча
yellow-arrow
Месси признался, что скучает по Барселоне
yellow-arrow
Легенда Эвертона раскритиковал звезду сборной США за танец Трампа
Коста-Рика
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости