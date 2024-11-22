Какой же он милый. Опоссум прервал матч чемпионата Коста-Рики
Маленький зверек спокойно прогулялся по полю
FUTV
Во время матча чемпионата Коста-Рики "Пунтаренас" - "Гуанакастека" на поле выбежал опоссум.
Этот маленький зверь неожиданно прервал игру, привлекая к себе внимание всех присутствующих.
Футболисты обеих команд и арбитр были вынуждены остановить матч. Опоссум спокойно прогулялся по полю, прежде чем его осторожно вынесли со стадиона.
⏰ 85’ Un invitado especial ingresó al cierre del partido entre Guanacaste y Puntarenas.— FUTV (@FUTVCR) November 21, 2024
???? https://t.co/MJI5WuloLO pic.twitter.com/KZ8r7sLeXr
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