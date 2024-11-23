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"Там, где Месси и Суарес". Появилось промо видео, в котором намекнули на переход Неймара

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"Там, где Месси и Суарес". Появилось промо видео, в котором намекнули на переход Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

eFootball выпустил рекламный ролик, в котором присутствовали Месси, Суарес и Неймар.

В видеоролике показаны находящиеся в одной комнате во Флориде Месси и Суареса, а Неймара — в Саудовской Аравии. В конце ролика Месси забивает за своего игрового футболиста и радуется вместе с Суаресом и Неймаром.

Неймар по видеосвязи говорит: "Я хочу быть там", имея в виду, что хочет находиться там, где Месси и Суарес, во Флориде.

Напомним, чтобы Неймар смог перейти в "Интер Майами", команде из МЛС нужно освободить место, ведь существует правило в МЛС об ограничении зарплат.

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Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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