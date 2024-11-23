"Там, где Месси и Суарес". Появилось промо видео, в котором намекнули на переход Неймара
Присоединится к МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine
eFootball выпустил рекламный ролик, в котором присутствовали Месси, Суарес и Неймар.
В видеоролике показаны находящиеся в одной комнате во Флориде Месси и Суареса, а Неймара — в Саудовской Аравии. В конце ролика Месси забивает за своего игрового футболиста и радуется вместе с Суаресом и Неймаром.
Неймар по видеосвязи говорит: "Я хочу быть там", имея в виду, что хочет находиться там, где Месси и Суарес, во Флориде.
Напомним, чтобы Неймар смог перейти в "Интер Майами", команде из МЛС нужно освободить место, ведь существует правило в МЛС об ограничении зарплат.
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Источник:goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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