"Я создал монстра". Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал чрезмерную коммерциализацию футбола

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что увеличение матчей и турниров вредит развитию футбола. К слову, функционер возглавлял организацию в 1998-2015 годах.

- ФИФА - это все больше и больше о деньгах. Но вы сами не безвиновны в таком развитии событий. Под вашим руководством ФИФА когда-то начала зарабатывать большие деньги на таких спонсорах, как Coca-Cola.

- Мой предшественник Авеланж сказал мне после чемпионата мира в Южно-Африканской республике, где ФИФА впервые заработала реальные деньги, что я создал монстра.

- Он был прав?

Он был прав. Я действительно создал монстра. ФИФА была бедной, когда я пришел туда в 1975 году на должность директора программ развития. Спонсоры, такие как Adidas, не платили денег, они просто давали мячи и футболки.

Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была с Coca-Cola в 1976 году. Затем появилось общественное телевидение, которое неожиданно позволило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги.

Первым чемпионатом мира, который принес реальные деньги, был чемпионат мира 2010 года в Южно-Африканской республике. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он устроился в гнездышке, и денежная машина заработала. Сейчас он раскручивает ее все больше и больше.

- Пока не взорвется?

- Мы являемся свидетелями распродажи футбола. Возьмем европейскую ассоциацию УЕФА. Раньше был Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков, а еще один - выставочный.

Сегодня есть Лига Чемпионов с 36 командами, Лига Европы с 36, Лига Конференций с 36. А еще есть Лига наций. И уже 48 стран участвуют в следующем Чемпионате мира по футболу в 2026 году, что составляет почти четверть всех стран-членов ФИФА. Кроме того, с 2025 года будет Клубный чемпионат мира ФИФА с 32 командами. Все аплодируют, потому что денег много. Но это перенасыщение приводит к тому, что интерес к футболу падает, я сам это замечаю. Куда уходит футбол?

- Вы спросили: "Quo vadis, футбол?" Куда он движется?

- Почти везде сейчас он движется в неправильном направлении. Входные билеты становятся все дороже. С увеличением коммерциализации растет насилие на всех уровнях, как на поле, так и за его пределами. Вместо того, чтобы оставаться тем, чем он был - социокультурным благом, местом, где вы учитесь побеждать, но также и проигрывать, футбол все больше превращается в поле битвы во всех смыслах.

- Что должно произойти сейчас?

- Мы должны сделать так, чтобы футбол снова стал более человечным. Вместо того, чтобы просто больше, больше, больше, больше. Мы должны начать устанавливать границы. Даже на клубном уровне, в клубных соревнованиях. Количество игр, турниров и зарплат игроков нужно уменьшить, нужны верхние лимиты, как это происходит в США.