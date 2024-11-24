Виктория Плзень перед матчем против Динамо одержала тяжелую победу в чемпионате

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Плзень в рамках пятого тура Лиги Европы. Вчера подопечные Мирослава Коубека сыграли выездной поединок против середняка чемпионата "Градец-Кралове".

Все решил один гол на 83-й минуте. Его оформил 23-летний либериец Сампсон Две из ассиста джокера Эрика Ирки. Но у обеих команд и до этого были реальные шансы отличиться.

После победы команда из Плзеня продолжает находиться на второй позиции в чемпионате. Отрыв от первой “Славии” Прага составляет пять очков, а у столичного клуба еще и матч в запасе.

"Динамо" и "Виктория" сыграют в Гамбурге 28 ноября в 19:45 по Киеву. Пока в активе киевлян ноль очков и столько же забитых голов (разница – 0:10). Подопечные Коубека за четыре тура заработали шесть зачетных пунктов (разница – 7:6).