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Виктория Плзень перед матчем против Динамо одержала тяжелую победу в чемпионате

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Едва вырвали три очка в конце встречи

Виктория Плзень перед матчем против Динамо одержала тяжелую победу в чемпионате

Фото: ФК Вікторія Плзень

UA-Футбол
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В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Плзень в рамках пятого тура Лиги Европы. Вчера подопечные Мирослава Коубека сыграли выездной поединок против середняка чемпионата "Градец-Кралове".

Все решил один гол на 83-й минуте. Его оформил 23-летний либериец Сампсон Две из ассиста джокера Эрика Ирки. Но у обеих команд и до этого были реальные шансы отличиться.

После победы команда из Плзеня продолжает находиться на второй позиции в чемпионате. Отрыв от первой “Славии” Прага составляет пять очков, а у столичного клуба еще и матч в запасе.

"Динамо" и "Виктория" сыграют в Гамбурге 28 ноября в 19:45 по Киеву. Пока в активе киевлян ноль очков и столько же забитых голов (разница – 0:10). Подопечные Коубека за четыре тура заработали шесть зачетных пунктов (разница – 7:6).

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Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
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