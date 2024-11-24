Швейцарская тюрьма ждет Холанда
Но не все так страшно
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающему "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингу Холанду грозит 1 день заключения в Швейцарии.
По данным источника, Холанд не заплатил штраф в размере 60 швейцарских франков (64,36 евро – прим.), который был назначен 25 октября в кантоне Во на западе страны.
В случае неуплаты штрафа, Эрлинга могут взять под стражу на 1 день во время следующего визита в Швейцарию, где с 2023 года проживает его отец. Но наказание маловероятно, ведь при задержании проще заплатить штраф.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Blick
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Осечка Александрии, победы Руха и Кривбасса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Верес - Александрия 1:1. Ничья в пользу Динамо
- Женская сборная Украины определилась с составом на первый этап Кубка мира
- Седан вошла в топ-20 необычного рейтинга АПЛ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- В погоне за Динамо. Верес – Александрия: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн