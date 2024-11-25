Хет-трик конкурента Яремчука, гол Марсьяля, удаление Ламелы. Олимпиакос разгромил одного из принципиальных соперников
Встреча ведущих команд Греции
AMNA/Georgia Panagopoulou
"Олимпиакос" разгромил АЕК в домашнем поединке 12-го тура чемпионата Греции.
У хозяев отличились Аюб Эль-Кааби (хет-трик) и Желсон Мартинш, у гостей из Афин - Антони Марсьяль. Также красную карточку заработал Эрик Ламела.
Украинский форвард "красно-белых" Роман Яремчук всю игру провел на скамейке запасных.
Эта победа вывела "Олимпиакос" на вершину турнирной таблицы. АЕК, в свою очередь, располагается на четвертой позиции.
Пирей. Стадион "Караискакис"
"Олимпиакос" – АЕК – 4:1
Голы: Эль-Кааби, 7 (пен.), 49, 51, Мартинш, 62 – Марсьяль, 43
Удаление: Ламела, 81
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