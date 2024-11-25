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Хет-трик конкурента Яремчука, гол Марсьяля, удаление Ламелы. Олимпиакос разгромил одного из принципиальных соперников

Общие новости
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Встреча ведущих команд Греции

Хет-трик конкурента Яремчука, гол Марсьяля, удаление Ламелы. Олимпиакос разгромил одного из принципиальных соперников

AMNA/Georgia Panagopoulou

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Олимпиакос" разгромил АЕК в домашнем поединке 12-го тура чемпионата Греции.

У хозяев отличились Аюб Эль-Кааби (хет-трик) и Желсон Мартинш, у гостей из Афин - Антони Марсьяль. Также красную карточку заработал Эрик Ламела.

Украинский форвард "красно-белых" Роман Яремчук всю игру провел на скамейке запасных.

Эта победа вывела "Олимпиакос" на вершину турнирной таблицы. АЕК, в свою очередь, располагается на четвертой позиции.

Пирей. Стадион "Караискакис"

"Олимпиакос" – АЕК – 4:1

Голы: Эль-Кааби, 7 (пен.), 49, 51, Мартинш, 62 – Марсьяль, 43

Удаление: Ламела, 81

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