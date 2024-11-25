  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Что такое Экстракляса? Игрок сборной Польши попал в неловкую ситуацию на местном телевидении

Общие новости

Футболист признался, что не смотрит польский футбол

Что такое Экстракляса? Игрок сборной Польши попал в неловкую ситуацию на местном телевидении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный игрок сборной Польши и "Астон Виллы" Мэтти Кэш попал в неловкую ситуацию на местном телевидении, когда ведущий канала TVP SPORT решил поинтересоваться у 27-летнего защитника, следит ли он за польским футболом.

- Следите ли вы иногда за Экстраклясой и какую команду считаете лучшей?

- Что такое Экстракляса?

- Экстракляса — это высший футбольный дивизион Польши.

- Нет, нет, я не знал об этом. Я не так часто смотрю польское телевидение.

Однако, во время дальнейшего разговора Мэтти Кэш не исключил такого варианта, что однажды он может присоединиться к одному из клубов Экстраклясы, но, скорее всего, в конце карьеры. Стоит отметить, что Кэш никогда не играл в чемпионате Польши и начинал свою карьеру в Англии, поскольку он там родился. Однако по происхождению он является поляком.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Мэтти Кэш дебютировал за сборную Польши в 2021 году, получив гражданство этой страны. За время своей карьеры он принял участие в 15 матчах за национальную команду, отметившись одним голом.

По теме
yellow-arrow
Скандал в АПЛ? Игроки Лестера развлекались в ночном клубе после поражения от Челси
yellow-arrow
Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе вокруг Криштиану Роналду
yellow-arrow
Хет-трик конкурента Яремчука, гол Марсьяля, удаление Ламелы. Олимпиакос разгромил одного из принципиальных соперников
Польша Национальная сборная Польши Мэтти Кэш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TVP SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости