Что такое Экстракляса? Игрок сборной Польши попал в неловкую ситуацию на местном телевидении

Звездный игрок сборной Польши и "Астон Виллы" Мэтти Кэш попал в неловкую ситуацию на местном телевидении, когда ведущий канала TVP SPORT решил поинтересоваться у 27-летнего защитника, следит ли он за польским футболом.

- Следите ли вы иногда за Экстраклясой и какую команду считаете лучшей?

- Что такое Экстракляса?

- Экстракляса — это высший футбольный дивизион Польши.

- Нет, нет, я не знал об этом. Я не так часто смотрю польское телевидение.

Однако, во время дальнейшего разговора Мэтти Кэш не исключил такого варианта, что однажды он может присоединиться к одному из клубов Экстраклясы, но, скорее всего, в конце карьеры. Стоит отметить, что Кэш никогда не играл в чемпионате Польши и начинал свою карьеру в Англии, поскольку он там родился. Однако по происхождению он является поляком.

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Добавим, что Мэтти Кэш дебютировал за сборную Польши в 2021 году, получив гражданство этой страны. За время своей карьеры он принял участие в 15 матчах за национальную команду, отметившись одним голом.