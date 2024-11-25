Что такое Экстракляса? Игрок сборной Польши попал в неловкую ситуацию на местном телевидении
Футболист признался, что не смотрит польский футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный игрок сборной Польши и "Астон Виллы" Мэтти Кэш попал в неловкую ситуацию на местном телевидении, когда ведущий канала TVP SPORT решил поинтересоваться у 27-летнего защитника, следит ли он за польским футболом.
- Следите ли вы иногда за Экстраклясой и какую команду считаете лучшей?
- Что такое Экстракляса?
- Экстракляса — это высший футбольный дивизион Польши.
- Нет, нет, я не знал об этом. Я не так часто смотрю польское телевидение.
Однако, во время дальнейшего разговора Мэтти Кэш не исключил такого варианта, что однажды он может присоединиться к одному из клубов Экстраклясы, но, скорее всего, в конце карьеры. Стоит отметить, что Кэш никогда не играл в чемпионате Польши и начинал свою карьеру в Англии, поскольку он там родился. Однако по происхождению он является поляком.
Matty Cash może pewnego dnia zagra w @_Ekstraklasa_ ????— TVP SPORT (@sport_tvppl) November 25, 2024
Rozmowa @HubertBugaj z @mattycash622 na naszej stronie https://t.co/HQ5NUaWttd oraz kanale na YouTube! ????
???????? Oglądaj wywiad ▶️ https://t.co/Am4a7grJRn pic.twitter.com/Rn3h7eMQg7
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Добавим, что Мэтти Кэш дебютировал за сборную Польши в 2021 году, получив гражданство этой страны. За время своей карьеры он принял участие в 15 матчах за национальную команду, отметившись одним голом.
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