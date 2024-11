Скандал в АПЛ? Игроки Лестера развлекались в ночном клубе после поражения от Челси

Уже через несколько часов после домашнего поражения от "Челси" некоторые игроки "Лестера" отправились на вечеринку в Копенгаген, чтобы отдохнуть после напряженного поединка. В соцсетях пользователи начали активно публиковать фото и видео с этого мероприятия.

Датское издание Ekstra Bladet сообщило, что несколько игроков "Лестера", среди которых называют имена Гарри Винкса, Янника Вестергор, Виктора Кристиансена и Конора Коуди, развлекались в ночном клубе Копенгагена после поражения в матче против "Челси" (1:2). Их сфотографировали возле таблички с надписью "Энцо, скучаю по тебе", которая, скорее всего, была посвящена бывшему наставнику "лис" Энцо Мареске, который и нанес поражение своей бывшей команде.

Leicester players partying last night with a sign that said ''Enzo I miss u''…???? pic.twitter.com/NdywZFg7Jn