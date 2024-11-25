  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Скандал в АПЛ? Игроки Лестера развлекались в ночном клубе после поражения от Челси

Общие новости

Не все болельщики команды остались довольны такими действиями футболистов

Скандал в АПЛ? Игроки Лестера развлекались в ночном клубе после поражения от Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже через несколько часов после домашнего поражения от "Челси" некоторые игроки "Лестера" отправились на вечеринку в Копенгаген, чтобы отдохнуть после напряженного поединка. В соцсетях пользователи начали активно публиковать фото и видео с этого мероприятия.

Читайте такжеЛестер ищет нового тренера. Известны имена кандидатов, которые могут возглавить клуб

Датское издание Ekstra Bladet сообщило, что несколько игроков "Лестера", среди которых называют имена Гарри Винкса, Янника Вестергор, Виктора Кристиансена и Конора Коуди, развлекались в ночном клубе Копенгагена после поражения в матче против "Челси" (1:2). Их сфотографировали возле таблички с надписью "Энцо, скучаю по тебе", которая, скорее всего, была посвящена бывшему наставнику "лис" Энцо Мареске, который и нанес поражение своей бывшей команде.

На следующий день после поражения от "Челси", в воскресенье 24-го ноября, Стив Купер был уволен с должности главного тренера команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что на данный момент "Лестер" занимает 16-е место в АПЛ, будучи на расстоянии в 2 очка от зоны вылета.

По теме
yellow-arrow
Что такое Экстракляса? Игрок сборной Польши попал в неловкую ситуацию на местном телевидении
yellow-arrow
Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе вокруг Криштиану Роналду
yellow-arrow
Хет-трик конкурента Яремчука, гол Марсьяля, удаление Ламелы. Олимпиакос разгромил одного из принципиальных соперников
Энцо Мареска Харри Уинкс Лестер Сити Стив Купер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ekstra Bladet
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости