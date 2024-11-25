Скандал в АПЛ? Игроки Лестера развлекались в ночном клубе после поражения от Челси
Не все болельщики команды остались довольны такими действиями футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже через несколько часов после домашнего поражения от "Челси" некоторые игроки "Лестера" отправились на вечеринку в Копенгаген, чтобы отдохнуть после напряженного поединка. В соцсетях пользователи начали активно публиковать фото и видео с этого мероприятия.
Датское издание Ekstra Bladet сообщило, что несколько игроков "Лестера", среди которых называют имена Гарри Винкса, Янника Вестергор, Виктора Кристиансена и Конора Коуди, развлекались в ночном клубе Копенгагена после поражения в матче против "Челси" (1:2). Их сфотографировали возле таблички с надписью "Энцо, скучаю по тебе", которая, скорее всего, была посвящена бывшему наставнику "лис" Энцо Мареске, который и нанес поражение своей бывшей команде.
Leicester players partying last night with a sign that said ''Enzo I miss u''…???? pic.twitter.com/NdywZFg7Jn— george (@StokeyyG2) November 24, 2024
На следующий день после поражения от "Челси", в воскресенье 24-го ноября, Стив Купер был уволен с должности главного тренера команды.
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Добавим, что на данный момент "Лестер" занимает 16-е место в АПЛ, будучи на расстоянии в 2 очка от зоны вылета.
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