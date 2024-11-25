Дубль Роналду помог Аль-Насру победить ФК Аль-Гарафа в Лиге чемпионов АФК

Сегодня, 25 ноября, "Аль-Наср" на выезде встретился с катарской "Аль-Гарафой" в 5-м туре Лиги чемпионов АФК.

Первый тайм завершился ничьей (0:0), но после перерыва Криштиану Роналду точным ударом головой вывел "Аль-Наср" вперед. Анжело из "Аль-Насра" через несколько минут тоже реализовал свой момент. Позже португалец оформил дубль.

Уже на 75-й минуте соперники отыграли один гол. Автором забитого мяча стал Хоселу.

Лига чемпионов Азии. 5-й тур.

"Аль Гафара" - "Аль-Наср" - 1:3

Голы: Хоселу 75', - Роналду 46', 64', Анжело 58'