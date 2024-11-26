Дубль Роналду. Аль-Гарафа - Аль-Наср 1:3. Видео голов и обзор матча
912 и 913 голы в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
25 ноября "Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Гарафу" в 5-м туре Лиги чемпионов АФК.
Все голы в поединке были забиты во втором тайме. За саудовский клуб дважды отличился легендарный Криштиану Роналду и единожды - Анжело, размочил счет в составе катарцев экс-форвард "Реала" Хоселу.
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Эр-Райян (Катар). "Аль-Гафара".
"Аль Гарафа" - "Аль-Наср" - 1:3
Голы: Хоселу 75', - Роналду 46', 64', Анжело 58'
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