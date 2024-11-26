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Дубль Роналду. Аль-Гарафа - Аль-Наср 1:3. Видео голов и обзор матча

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912 и 913 голы в карьере

Дубль Роналду. Аль-Гарафа - Аль-Наср 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

25 ноября "Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Гарафу" в 5-м туре Лиги чемпионов АФК.

Все голы в поединке были забиты во втором тайме. За саудовский клуб дважды отличился легендарный Криштиану Роналду и единожды - Анжело, размочил счет в составе катарцев экс-форвард "Реала" Хоселу.

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Эр-Райян (Катар). "Аль-Гафара".

"Аль Гарафа" - "Аль-Наср" - 1:3

Голы: Хоселу 75', - Роналду 46', 64', Анжело 58'

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Криштиану Роналду Аль-Гарафа Аль-Наср Лига чемпионов АФК
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