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Оге Харейде подал в отставку с поста тренера национальной сборной Исландии и объявил о важном решении

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Норвежец не сумел с викингами отобраться в дивизион А

Оге Харейде подал в отставку с поста тренера национальной сборной Исландии и объявил о важном решении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оге Харейде решил уйти с поста тренера сборной Исландии и поэтому подал в отставку по собственной инициативе. Норвежец принял команду от Арнара Видарссона в апреле 2023 года и провел во главе "викингов" всего 20 матчей. 71-летний специалист принял решение завершить свою тренерскую деятельность

"Я наслаждался временем, проведенным со сборной Исландии, но считаю, что сейчас пришло время завершить карьеру. Впереди команду ждут захватывающие времена, и многие молодые игроки смогут стать лидерами команды. Я желаю команде всего наилучшего в будущем сборной и исландского футбола", - заявил Оге Харейде.

Отметим, что по итогам соревнований в Лиге наций Исландия заняла третье место в группе В4 и будет бороться за сохранение места в этом дивизионе. Кроме "викингов" Оге Харейде тренировал сборные Дании, Норвегии, а также возглавлял такие клубные команды "Мольде", "Хельсинборг", "Мальме", "Русенборг" и другие.

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Исландия Национальная сборная Исландии
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Источник:
Футбольна асоціація Ісландії
Опубликовал: Александр Гресь
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