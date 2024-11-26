Чеферин просит помощи у Евросоюза на законодательном уровне запретить создание проектов, подобных Суперлиге

Александер Чеферин, который возглавляет УЕФА с 2016 года после отставки Мишеля Платини из Франции из-за коррупционного скандала, восхвалял добродетели социальной системы управления после того, как УЕФА потерпел несколько юридических неудач. Самой громкой из них стало решение Европейского суда в декабре 2023 года, где суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА по предварительному разрешению на проведение клубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, нарушают законодательство ЕС. Александер Чеферин сегодня призвал Европейский Союз помочь защитить нынешнюю демократическую модель управления европейским футболом от "эгоистических" систем, таких как Суперлига, которые стремятся ее разрушить.

"Нам нужно больше правовой определенности, чтобы защитить эту историю успеха. Закон должен использоваться для защиты модели европейского футбола, а не для того, чтобы раскручивать колесо тех, кто стремится разрушить ее ради собственной эгоистической власти и игрового мастерства. Пирамида должна держаться вместе. Помните возмущение, когда сепаратистский и эгоистический проект поставил под угрозу модель европейского футбола? Позвольте мне быть откровенным: каждый раз, когда мы пытаемся укрепить модель солидарности, мы подвергаем себя угрозам со стороны операторов, которые хотят больше для себя и меньше делиться с другими.

УЕФА и европейский футбол критикуют за то, что он зациклен на деньгах, на больших играх и больших вещах. Но эта критика не учитывает фундаментальную часть (...): мы перераспределяем 97% наших чистых доходов в футболе.И когда мы зарабатываем больше денег, мы даем больше денег. Ежегодные результаты во внутренних соревнованиях должны быть единственным критерием для квалификации в Европу. Позволить разорвать или исказить эту связь каким-либо образом было бы разрушительным предательством национальных лиг, знаковых аспектов европейского футбола. Для стран-членов с небольшими футбольными командами и лигами это вопрос их существования", - цитирует Александра Чеферина Mundo Deportivo.