  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею Милана

Общие новости

Красота

Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею Милана

Фото - Emirates

Новина українською

Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею "Милана".

Спонсор клуба Emirates представила специальный самолёт Airbus A380. Транспорт начнёт полёты в новом виде уже на этой неделе.

Emirates показала фото самолёта.

Компания хочет отметить юбилей клуба вместе с болельщиками "россонери" по всему миру.

"Милан" в сезоне 2024/25 празднует своё 125-летие с момента основания клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент "Милан" занимает 7-е место в Серии А, набрав 19 очков и имея игру в запасе. В Лиге Чемпионов "россонери" на 20-м месте с 6-ю очками после 4-х матчей.

"Милан" 26 ноября сыграет против "Слован Братиславы" с украинцем Даниилом Игнатенко в Лиге Чемпионов. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Чеферин просит помощи у Евросоюза на законодательном уровне запретить создание проектов, подобных Суперлиге
yellow-arrow
Оге Харейде подал в отставку с поста тренера национальной сборной Исландии и объявил о важном решении
yellow-arrow
Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Fly Emirates Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Emirates
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости