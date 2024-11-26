Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею "Милана".

Спонсор клуба Emirates представила специальный самолёт Airbus A380. Транспорт начнёт полёты в новом виде уже на этой неделе.

Emirates показала фото самолёта.

Forza Milan! ♥️????



To celebrate @ACMilan's 125th anniversary, we've unveiled a special A380, taking off this week to celebrate with Rossoneri fans around the world. https://t.co/4djXp3tuJ1 pic.twitter.com/pN0NgIdDfn — Emirates (@emirates) November 25, 2024

Компания хочет отметить юбилей клуба вместе с болельщиками "россонери" по всему миру.

"Милан" в сезоне 2024/25 празднует своё 125-летие с момента основания клуба.

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В данный момент "Милан" занимает 7-е место в Серии А, набрав 19 очков и имея игру в запасе. В Лиге Чемпионов "россонери" на 20-м месте с 6-ю очками после 4-х матчей.

"Милан" 26 ноября сыграет против "Слован Братиславы" с украинцем Даниилом Игнатенко в Лиге Чемпионов. Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени.