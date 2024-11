Авиакомпания представила специальный самолёт, приуроченный к юбилею "Милана".

Спонсор клуба Emirates представила специальный самолёт Airbus A380. Транспорт начнёт полёты в новом виде уже на этой неделе.

Emirates показала фото самолёта.

Forza Milan! ♥️????



To celebrate @ACMilan's 125th anniversary, we've unveiled a special A380, taking off this week to celebrate with Rossoneri fans around the world. https://t.co/4djXp3tuJ1 pic.twitter.com/pN0NgIdDfn