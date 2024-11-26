Впервые в клубной карьере. Экс-нападающий Ливерпуля оформил хет-трик
В 33 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Ливерпуля" оформил хет-трик впервые в клубной карьере.
Джердан Шакири, играющий за швейцарский "Базель", в субботу 23 ноября забил три мяча в ворота "Серветта".
Швейцарский нападающий открыл счёт на 40-й минуте и вывел "Базель" вперёд. На 90+1 минуте Шакири реализовал пенальти и спустя минуту забил ещё один гол.
???????????????????????????????????? ????— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 24, 2024
Mir gwünne mit 3:1 gege dr Servette FC ????
Alli drei Goal erzielt dr Xherdan Shaqiri ⚽️⚽️⚽️#FCBasel1893 #AlliZämme #BrennefürdrFCB #rotblaulive
Mit viel Energie zum Sieg: @iwb_basel gratuliert von Herzen! pic.twitter.com/zNoHiTNlww
Это первый хет-трик швейцарца в клубной карьере.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шакири в 12-ти играх за "Базель" во всех турнирах отдал 6 голов и 7 голевых передач.
Швейцарский нападающий играл за "Ливерпуль" с 2018 – 2021 год. За английский клуб Шакири забил 8 голов и отдал 9 голевых передач в 63-х играх.
Популярное сейчас
- Фьюри признал очевидное и назвал самого тяжелого соперника в карьере
- Боррель: Евросоюз не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Швейцарская тюрьма ждет Холанда
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса