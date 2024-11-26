Впервые в клубной карьере. Экс-нападающий Ливерпуля оформил хет-трик

Экс-нападающий "Ливерпуля" оформил хет-трик впервые в клубной карьере.

Джердан Шакири, играющий за швейцарский "Базель", в субботу 23 ноября забил три мяча в ворота "Серветта".

Швейцарский нападающий открыл счёт на 40-й минуте и вывел "Базель" вперёд. На 90+1 минуте Шакири реализовал пенальти и спустя минуту забил ещё один гол.

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Mir gwünne mit 3:1 gege dr Servette FC ????

Alli drei Goal erzielt dr Xherdan Shaqiri ⚽️⚽️⚽️#FCBasel1893 #AlliZämme #BrennefürdrFCB #rotblaulive



Mit viel Energie zum Sieg: @iwb_basel gratuliert von Herzen! pic.twitter.com/zNoHiTNlww — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 24, 2024

Это первый хет-трик швейцарца в клубной карьере.

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Шакири в 12-ти играх за "Базель" во всех турнирах отдал 6 голов и 7 голевых передач.

Швейцарский нападающий играл за "Ливерпуль" с 2018 – 2021 год. За английский клуб Шакири забил 8 голов и отдал 9 голевых передач в 63-х играх.