Отец Неймара прокомментировал слухи о будущем звезды Аль-Хиляля

Отец Неймара прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в бразильский "Сантос".

"Мы видим спекуляции... Я знаю, что рынок ждет, как Неймар вернется. Но он всегда возвращается лучше, чем был. На этот раз все будет так же".

Напомним, что в последнее время активно обсуждается возможный трансфер Неймара из саудовского "Аль-Хиляля" в "Сантос", клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. По данным СМИ, обе стороны уже достигли предварительных договоренностей по условиям контракта.

Сам Неймар имеет контракт с "Аль-Хилялем" до лета 2025 года.