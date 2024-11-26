Отец Неймара прокомментировал слухи о будущем звезды Аль-Хиляля
Мы видим спекуляции (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец Неймара прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в бразильский "Сантос".
"Мы видим спекуляции... Я знаю, что рынок ждет, как Неймар вернется. Но он всегда возвращается лучше, чем был. На этот раз все будет так же".
Напомним, что в последнее время активно обсуждается возможный трансфер Неймара из саудовского "Аль-Хиляля" в "Сантос", клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. По данным СМИ, обе стороны уже достигли предварительных договоренностей по условиям контракта.
Сам Неймар имеет контракт с "Аль-Хилялем" до лета 2025 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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