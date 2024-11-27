Экс-вингер Динамо готовится покинуть европейский клуб
Словенец досрочно покинет команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич покинет "Панатинаикос" перед началом зимнего трансферного окна, сообщает Paopantou.gr.
Остались лишь детали для завершения досрочного сотрудничества между 31-летним словенским футболистом и греческим клубом.
Отмечается, что "зелено-белые" хотели выгодно продать Вербича летом, но так и не нашли возможности для этого. Его присутствие в клубе оставалось значительным финансовым бременем, тем более, что он за команду в этом сезоне не играет.
Следовательно, стороны признали, что еще одно продление их соглашения ни к чему не приведет. Теперь когда Беньямин покинет "Панатинаикос", клуб сэкономит примерно 400 тысяч евро. Именно во столько в общей сложности обойдется оплата за последние шесть месяцев его контракта.
Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента летом 2022 года. Его контракт с клубом из Афин действителен до 30 июня 2025 года.
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