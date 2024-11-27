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Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит

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Вслед за Каладзе

Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула бывшего футболиста Михаил Кавелашвили в качестве своего кандидата на пост президента страны. Об этом заявил глава партии Бидзина Иванишвили.

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей. Учитывая все вышесказанное, команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии", – приводит слова Иванишвили "Эхо Кавказа".

Свою футбольную карьеру Кавелашвили начинал в "Динамо" (Тбилиси), затем поиграл во владикавказской "Алании", "Манчестер Сити" (1996-1999) и ряде швейцарских клубов. Также в активе Михаила 9 голов в 46 матчах за сборную Грузии.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здании парламента, инаугурация – 29 декабря текущего года.

Стоит отметить, что впервые главу государства в Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у "Грузинской мечты" будет большинство мест.

Напомним, что президентом Грузии на данный момент является 72-летняя Саломе Зурабишвили.

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Грузия политика Манчестер Сити президент
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Источник:
Эхо Кавказа
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 14:31
Невже всі футболісти Сакартвело пе.де.расти ???
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 14:31
Невже всі футболісти Сакартвело пе.де.расти ???
Ответить
0
0
JudgeDredd (Київ)
27.11.2024 в 14:26
Джордж Веа був президентом Ліберії, Чилаверт балотувався в президенти Парагваю (хоча і невдало). Блохін і Шевченко обмежилися статусом нардепів, хоча краще, якби і цього не робили. Тому Кавелашвілі, про якого вже встигли у нас забути, не здивує у рорлі президента.
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