Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула бывшего футболиста Михаил Кавелашвили в качестве своего кандидата на пост президента страны. Об этом заявил глава партии Бидзина Иванишвили.

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей. Учитывая все вышесказанное, команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии", – приводит слова Иванишвили "Эхо Кавказа".

Свою футбольную карьеру Кавелашвили начинал в "Динамо" (Тбилиси), затем поиграл во владикавказской "Алании", "Манчестер Сити" (1996-1999) и ряде швейцарских клубов. Также в активе Михаила 9 голов в 46 матчах за сборную Грузии.

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здании парламента, инаугурация – 29 декабря текущего года.

Стоит отметить, что впервые главу государства в Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у "Грузинской мечты" будет большинство мест.

Напомним, что президентом Грузии на данный момент является 72-летняя Саломе Зурабишвили.