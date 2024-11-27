Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
Вслед за Каладзе
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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула бывшего футболиста Михаил Кавелашвили в качестве своего кандидата на пост президента страны. Об этом заявил глава партии Бидзина Иванишвили.
"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей. Учитывая все вышесказанное, команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии", – приводит слова Иванишвили "Эхо Кавказа".
Свою футбольную карьеру Кавелашвили начинал в "Динамо" (Тбилиси), затем поиграл во владикавказской "Алании", "Манчестер Сити" (1996-1999) и ряде швейцарских клубов. Также в активе Михаила 9 голов в 46 матчах за сборную Грузии.
Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря в здании парламента, инаугурация – 29 декабря текущего года.
Стоит отметить, что впервые главу государства в Грузии выберет не население, а Избирательная коллегия, в которой у "Грузинской мечты" будет большинство мест.
Напомним, что президентом Грузии на данный момент является 72-летняя Саломе Зурабишвили.
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