Тони Кроос получил специальную награду от Golden Boy Awards
Легендарный немецкий полузащитник получил признание
Getty Images/Global Images Ukraine
Даже после завершения игровой карьеры Тони Кроос продолжает собирать футбольные награды.
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос получил специальную награду "Golden Player Award" по версии Golden Boy в 2024 году. Участие в процедуре голосования принимал избранный совет легендарных игроков и тренеров, в который также вошел украинец Андрей Шевченко, ныне являющийся президентом УАФ.
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Напомним, что после Евро-2024 Тони Кроос завершил свою игровую карьеру в возрасте 34 лет. На протяжении своей карьеры Кроос выиграл 34 титула, в том числе Чемпионат мира со сборной Германии в 2014 году.
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