Нападающий Ювентуса получил одну из наград премии Golden Boy

Нападающий итальянского "Ювентуса" получил одну из наград премии Golden Boy.

Турецкий вингер Кенан Йылдыз получил премию Golden Boy Web. В этой номинации голосовали болельщики и нападающий "Ювентуса" стал лучшим.

Golden Boy Web is KENAN YILDIZ!@juventusfc winger is the fan favourite of this season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/LD6SrEmpzw