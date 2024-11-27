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Нападающий Ювентуса получил одну из наград премии Golden Boy

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За него можно порадоваться

Нападающий Ювентуса получил одну из наград премии Golden Boy

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянского "Ювентуса" получил одну из наград премии Golden Boy.

Турецкий вингер Кенан Йылдыз получил премию Golden Boy Web. В этой номинации голосовали болельщики и нападающий "Ювентуса" стал лучшим.

В этом сезоне Йылдыз сыграл в 17-ти играх за "Ювентус", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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Источник:
Golden Boy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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