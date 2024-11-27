Нападающий Ювентуса получил одну из наград премии Golden Boy
За него можно порадоваться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий итальянского "Ювентуса" получил одну из наград премии Golden Boy.
Турецкий вингер Кенан Йылдыз получил премию Golden Boy Web. В этой номинации голосовали болельщики и нападающий "Ювентуса" стал лучшим.
Golden Boy Web is KENAN YILDIZ!@juventusfc winger is the fan favourite of this season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/LD6SrEmpzw— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 27, 2024
В этом сезоне Йылдыз сыграл в 17-ти играх за "Ювентус", в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.
TransferMarkt оценивает игрока в 40 млн евро.
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