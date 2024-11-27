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Талантливый вингер Барселоны получил приз лучшему молодому игроку года по версии Golden Boy Awards

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Абсолютно заслуженная награда

Талантливый вингер Барселоны получил приз лучшему молодому игроку года по версии Golden Boy Awards

Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком 2024 года по версии Golden Boy Awards, которую организовывает известное итальянское издание Tuttosport.

Воспитанник академии "Барселоны" получил очередную индивидуальную награду, которую вручают лучшему футболисту в возрасте до 21 года. Известно, что Ямаль представит награду 16-го декабря в Турине.

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Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил Джуд Беллингем из мадридского "Реала". Ламин Ямаль стал третьим за последние четыре года футболистом "Барселоны", который получил награду Golden Boy после Педри и Гави.

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Барселона Golden boy Ламин Ямаль
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Источник:
Golden Boy Awards
Опубликовал: Андрей Журба
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