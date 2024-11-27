Талантливый вингер Барселоны получил приз лучшему молодому игроку года по версии Golden Boy Awards
Абсолютно заслуженная награда
Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком 2024 года по версии Golden Boy Awards, которую организовывает известное итальянское издание Tuttosport.
Воспитанник академии "Барселоны" получил очередную индивидуальную награду, которую вручают лучшему футболисту в возрасте до 21 года. Известно, что Ямаль представит награду 16-го декабря в Турине.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил Джуд Беллингем из мадридского "Реала". Ламин Ямаль стал третьим за последние четыре года футболистом "Барселоны", который получил награду Golden Boy после Педри и Гави.
Популярное сейчас
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- Швейцарская тюрьма ждет Холанда
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса