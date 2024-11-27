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Лионель Месси выпустил линейку коллекционного вина

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Lionel Goat 10

Лионель Месси выпустил линейку коллекционного вина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный аргентинец Лионель Месси объявил о запуске собственной линии вин под названием "Lionel Goat 10".

Цена бутылки вина составляет 58 швейцарских франков, что эквивалентно 2745 гривен.

"Некоторые из вас спрашивали об уникальных винах, которые мы создали в сотрудничестве с MM Winemaker. Мы предлагаем лимитированную специальную серию: два премиальных вина в коллекционных бутылках, которые вы просто не можете пропустить. Вы уже пробовали их?" - написал Месси в социальных сетях.

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Лионель Месси
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1 голосов
Источник:
Мessi
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2024 в 19:22
Дешевое пойло за 58 франков??? Меська как всегда
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0
1
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
27.11.2024 в 19:22
Дешевое пойло за 58 франков??? Меська как всегда
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
27.11.2024 в 20:02
Одв, дятел, тебя только двое осталось? А жажа твой где? Дебил блъ...
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0
0
Matachorros (Chicago)
27.11.2024 в 18:51
Ахаха...назови свое пойло 2-8, шляпа блин
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2
1

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