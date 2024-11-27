Лионель Месси выпустил линейку коллекционного вина

Легендарный аргентинец Лионель Месси объявил о запуске собственной линии вин под названием "Lionel Goat 10".

Цена бутылки вина составляет 58 швейцарских франков, что эквивалентно 2745 гривен.

"Некоторые из вас спрашивали об уникальных винах, которые мы создали в сотрудничестве с MM Winemaker. Мы предлагаем лимитированную специальную серию: два премиальных вина в коллекционных бутылках, которые вы просто не можете пропустить. Вы уже пробовали их?" - написал Месси в социальных сетях.