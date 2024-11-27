Лионель Месси выпустил линейку коллекционного вина
Lionel Goat 10
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинец Лионель Месси объявил о запуске собственной линии вин под названием "Lionel Goat 10".
Цена бутылки вина составляет 58 швейцарских франков, что эквивалентно 2745 гривен.
"Некоторые из вас спрашивали об уникальных винах, которые мы создали в сотрудничестве с MM Winemaker. Мы предлагаем лимитированную специальную серию: два премиальных вина в коллекционных бутылках, которые вы просто не можете пропустить. Вы уже пробовали их?" - написал Месси в социальных сетях.
Algunos de ustedes nos preguntaron por estos vinos únicos que hicimos con MM Winemaker????— Leo Messi (@leomessisite) November 26, 2024
Acá tienen una edición especial limitada: dos vinos premium con botellas coleccionables que no se pueden perder.
¿Ya los probaron? ????
???? Consíganlos ahora en https://t.co/RhBYp5cBPE
Some of… pic.twitter.com/uUUGZbv1zH
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