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Было очевидно. Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024

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Было очевидно. Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024.

Им стал Жорже Мендеш. По словам TuttoSport, португалец в последнее трансферное окно совершил два перехода: защитника Лени Йоро в "Манчестер Юнайтед" и Жоао Невеша в ПСЖ.

"Рынок никогда не останавливается, а вместе с ним и Хорхе Мендес, всегда способный найти новых лучших игроков мировой футбольной сцены, оставаясь центром тяжести каждого лета футбольного рынка", - заявили организаторы.

Ранее мы писали об обладателе премии Golden Boy, премии по версии болельщиков и обладателе специальной награды от Golden Boy Awards.

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Golden boy Жорже Мендеш
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Источник:
TuttoSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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