Было очевидно. Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024

Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024.

Им стал Жорже Мендеш. По словам TuttoSport, португалец в последнее трансферное окно совершил два перехода: защитника Лени Йоро в "Манчестер Юнайтед" и Жоао Невеша в ПСЖ.

"Рынок никогда не останавливается, а вместе с ним и Хорхе Мендес, всегда способный найти новых лучших игроков мировой футбольной сцены, оставаясь центром тяжести каждого лета футбольного рынка", - заявили организаторы.

Ранее мы писали об обладателе премии Golden Boy, премии по версии болельщиков и обладателе специальной награды от Golden Boy Awards.