Было очевидно. Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024
Кто, как не он
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024.
Им стал Жорже Мендеш. По словам TuttoSport, португалец в последнее трансферное окно совершил два перехода: защитника Лени Йоро в "Манчестер Юнайтед" и Жоао Невеша в ПСЖ.
"Рынок никогда не останавливается, а вместе с ним и Хорхе Мендес, всегда способный найти новых лучших игроков мировой футбольной сцены, оставаясь центром тяжести каждого лета футбольного рынка", - заявили организаторы.
Best Agent is JORGE MENDES!— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 27, 2024
He was an absolute protagonist of football last season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/zC1q8KwX26
Ранее мы писали об обладателе премии Golden Boy, премии по версии болельщиков и обладателе специальной награды от Golden Boy Awards.
Популярное сейчас
- Динамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса