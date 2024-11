Было очевидно. Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024

Определён лучший агент на премии Golden Boy 2024.

Им стал Жорже Мендеш. По словам TuttoSport, португалец в последнее трансферное окно совершил два перехода: защитника Лени Йоро в "Манчестер Юнайтед" и Жоао Невеша в ПСЖ.

Best Agent is JORGE MENDES!

He was an absolute protagonist of football last season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/zC1q8KwX26