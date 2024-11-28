У бывшего лидера Динамо есть неожиданный вариант продолжения карьеры

Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич близок к уходу из греческого "Панатинаикоса", в котором он практически не имел игровой практики.

Летом интерес к 31-летнему словенцу проявлял АПОЭЛ, однако высокие финансовые запросы "клеверных" препятствовали какой-либо перспективе перехода. Если Вербич станет свободным агентом, то у него будет возможность продолжить карьеру на Кипре, однако неизвестно, до сих пор ли кипрский клуб сохраняет интерес к его кандидатуре, сообщает Gazzetta.gr.

"Панатинаикос" в случае досрочного расторжения контракта с Беньямином сэкономит около 400 тысяч евро, что является оптимальным вариантом для обеих сторон, не заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне вингер сыграл лишь одну минуту за клуб из Афин.