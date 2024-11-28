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Месси: Я благодарю Бога, который привел меня в Барселону

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Аргентинец рассказал о своем бывшем клубе

Месси: Я благодарю Бога, который привел меня в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист Лионель Месси рассказал о времени, проведенном в "Барселоне".

"Я благодарю Бога, который привел меня в "Барселону", ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе", - сказал Месси. "Для меня большая гордость быть частью и болельщиком "Барселоны". Это особенный клуб, не похожий на другие, и мне повезло оказаться в нем".

Напомним, что Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2005 года, а в 2021 году вингер подписал контракт с "ПСЖ".

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Лионель Месси Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
28.11.2024 в 16:57
А еще негрейре, его помощникам, всем тем кто набирал кредиты чтобы оплачивать его услуги, да чмонька???Сколько еще хороших корупционеров поблагодарить надо, остается неясным одно....при чем тут Бог?и ваши гнилые аферистические делишки с бамжарсой ..
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
28.11.2024 в 16:57
А еще негрейре, его помощникам, всем тем кто набирал кредиты чтобы оплачивать его услуги, да чмонька???Сколько еще хороших корупционеров поблагодарить надо, остается неясным одно....при чем тут Бог?и ваши гнилые аферистические делишки с бамжарсой ..
Ответить
0
0

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