Месси: Я благодарю Бога, который привел меня в Барселону
Аргентинец рассказал о своем бывшем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Лионель Месси рассказал о времени, проведенном в "Барселоне".
"Я благодарю Бога, который привел меня в "Барселону", ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе", - сказал Месси. "Для меня большая гордость быть частью и болельщиком "Барселоны". Это особенный клуб, не похожий на другие, и мне повезло оказаться в нем".
Напомним, что Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2005 года, а в 2021 году вингер подписал контракт с "ПСЖ".
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Matachorros (Chicago)
28.11.2024 в 16:57
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