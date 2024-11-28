Месси: Я благодарю Бога, который привел меня в Барселону

Легендарный футболист Лионель Месси рассказал о времени, проведенном в "Барселоне".

"Я благодарю Бога, который привел меня в "Барселону", ведь я провел всю свою жизнь в этом замечательном клубе", - сказал Месси. "Для меня большая гордость быть частью и болельщиком "Барселоны". Это особенный клуб, не похожий на другие, и мне повезло оказаться в нем".