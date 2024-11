Автобус Реала попал в аварию после матча с Ливерпулем

Автобус мадридского "Реала" попал в аварию после матча пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Известно, что сам инцидент произошел на автомагистрали М40.

Как сообщает издание Mirror, в автобусе не было игроков, тренерского штаба или кого-то из персонала команды, в нем перевозили только необходимую экипировку и спортивное снаряжение. Обычно команды возвращаются после еврокубковой игры домой на частном самолете. Известно, что пострадали двое водителей, сотрудник службы безопасности и один из менеджеров, но ничего не угрожает их жизни.

В соцсетях пользователи активно начали распространять видео одного из очевидцев.

???? Real Madrid's coach has just crashed on the M40!! Not a great 24 hours for the Kings of Europe... ????pic.twitter.com/nMOqYeqshU