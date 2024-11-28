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Автобус Реала попал в аварию после матча с Ливерпулем

Общие новости

Тотальное невезение для мадридского клуба

Автобус Реала попал в аварию после матча с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA

Новина українською

Автобус мадридского "Реала" попал в аварию после матча пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Известно, что сам инцидент произошел на автомагистрали М40.

Как сообщает издание Mirror, в автобусе не было игроков, тренерского штаба или кого-то из персонала команды, в нем перевозили только необходимую экипировку и спортивное снаряжение. Обычно команды возвращаются после еврокубковой игры домой на частном самолете. Известно, что пострадали двое водителей, сотрудник службы безопасности и один из менеджеров, но ничего не угрожает их жизни.

В соцсетях пользователи активно начали распространять видео одного из очевидцев.

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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Реалом" закончился уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Из-за этого поражения испанский гранд опустился на 24-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

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Реал (Мадрид)
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.11.2024 в 18:18
за рулем был мбаппа?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.11.2024 в 18:18
за рулем был мбаппа?
Ответить
0
0

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