Автобус Реала попал в аварию после матча с Ливерпулем
Тотальное невезение для мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robbie Jay Barratt - AMA
Автобус мадридского "Реала" попал в аварию после матча пятого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Известно, что сам инцидент произошел на автомагистрали М40.
Как сообщает издание Mirror, в автобусе не было игроков, тренерского штаба или кого-то из персонала команды, в нем перевозили только необходимую экипировку и спортивное снаряжение. Обычно команды возвращаются после еврокубковой игры домой на частном самолете. Известно, что пострадали двое водителей, сотрудник службы безопасности и один из менеджеров, но ничего не угрожает их жизни.
В соцсетях пользователи активно начали распространять видео одного из очевидцев.
???? Real Madrid's coach has just crashed on the M40!! Not a great 24 hours for the Kings of Europe... ????pic.twitter.com/nMOqYeqshU— 90min (@90min_Football) November 28, 2024
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Реалом" закончился уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Из-за этого поражения испанский гранд опустился на 24-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
- Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА
- Чеферин просит помощи у Евросоюза на законодательном уровне запретить создание проектов, подобных Суперлиге
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Ракетно-дроновый удар по энергетике с использованием 188 воздушных целей. Результаты работы ПВО
Комментарии 1