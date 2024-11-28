Opta презентовала обновленный рейтинг сильнейших команд. Кто на первом месте?
Это точно не Реал и не Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield
После матчей пятого тура Лиги чемпионов авторитетный статистический портал Opta Analysts решил обновить свой рейтинг сильнейших команд в мировом футболе.
На данный момент английский "Ливерпуль" является лучшей командой в мире согласно расчетам от Opta Analyst на основе их аналитического инструмента Opta Power Rankings, определяющего силу команд. Благодаря последней победе в Лиге чемпионов над мадридским "Реалом" (2:0) они впервые с августа 2022 года возглавили этот рейтинг.
Таким образом выглядит десятка сильнейших футбольных клубов по состоянию на данный момент (28.11.2024)
- 1. "Ливерпуль", Англия
- 2. "Интер Милан", Италия
- 3. "Манчестер Сити", Англия
- 4. "Арсенал", Англия
- 5. "Реал Мадрид", Испания
- 6. "Барселона", Испания
- 7. "Бавария Мюнхен", Германия
- 8. "ПСЖ", Франция
- 9. "Аталанта", Италия
- 10. "Байер Леверкузен", Германия
Liverpool are now the leading men's team in world football according to the Opta Power Rankings.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 28, 2024
Their 2-0 win over Real Madrid took them above Internazionale, meaning they are top for the first time since 22 August 2022.
Can they stay there, though?
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота провел 19 матчей во всех турнирах, одержав 17 побед и проиграв лишь однажды.
Популярное сейчас
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- Минай распрощался сразу с шестью футболистами
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Чеферин просит помощи у Евросоюза на законодательном уровне запретить создание проектов, подобных Суперлиге
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Экс-тренер Шахтера объяснил, почему команда не смогла удержать победу над ПСВ