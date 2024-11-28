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Opta презентовала обновленный рейтинг сильнейших команд. Кто на первом месте?

Общие новости

Это точно не Реал и не Манчестер Сити

Opta презентовала обновленный рейтинг сильнейших команд. Кто на первом месте?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield

Новина українською

После матчей пятого тура Лиги чемпионов авторитетный статистический портал Opta Analysts решил обновить свой рейтинг сильнейших команд в мировом футболе.

На данный момент английский "Ливерпуль" является лучшей командой в мире согласно расчетам от Opta Analyst на основе их аналитического инструмента Opta Power Rankings, определяющего силу команд. Благодаря последней победе в Лиге чемпионов над мадридским "Реалом" (2:0) они впервые с августа 2022 года возглавили этот рейтинг.

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Таким образом выглядит десятка сильнейших футбольных клубов по состоянию на данный момент (28.11.2024)

  • 1. "Ливерпуль", Англия
  • 2. "Интер Милан", Италия
  • 3. "Манчестер Сити", Англия
  • 4. "Арсенал", Англия
  • 5. "Реал Мадрид", Испания
  • 6. "Барселона", Испания
  • 7. "Бавария Мюнхен", Германия
  • 8. "ПСЖ", Франция
  • 9. "Аталанта", Италия
  • 10. "Байер Леверкузен", Германия
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Напомним, что в этом сезоне "Ливерпуль" под руководством Арне Слота провел 19 матчей во всех турнирах, одержав 17 побед и проиграв лишь однажды.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
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