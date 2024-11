Opta презентовала обновленный рейтинг сильнейших команд. Кто на первом месте?

После матчей пятого тура Лиги чемпионов авторитетный статистический портал Opta Analysts решил обновить свой рейтинг сильнейших команд в мировом футболе.

На данный момент английский "Ливерпуль" является лучшей командой в мире согласно расчетам от Opta Analyst на основе их аналитического инструмента Opta Power Rankings, определяющего силу команд. Благодаря последней победе в Лиге чемпионов над мадридским "Реалом" (2:0) они впервые с августа 2022 года возглавили этот рейтинг.

Таким образом выглядит десятка сильнейших футбольных клубов по состоянию на данный момент (28.11.2024)

Liverpool are now the leading men's team in world football according to the Opta Power Rankings.



Their 2-0 win over Real Madrid took them above Internazionale, meaning they are top for the first time since 22 August 2022.



Can they stay there, though?