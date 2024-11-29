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Три испанца и Анчелотти со Скалони. Названы претенденты на звание лучшего тренера года

Общие новости

Стабильная топ-5 на своей позиции в этом году

Три испанца и Анчелотти со Скалони. Названы претенденты на звание лучшего тренера года

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

В число кандидатов на получение награды вошли: Хаби Алонсо ("Байер"), Карло Анчелотти ("Реал"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В прошлом году обладателем этой премии стал Хосеп Гвардиола.

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