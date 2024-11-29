Три испанца и Анчелотти со Скалони. Названы претенденты на звание лучшего тренера года
Стабильная топ-5 на своей позиции в этом году
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.
В число кандидатов на получение награды вошли: Хаби Алонсо ("Байер"), Карло Анчелотти ("Реал"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
В прошлом году обладателем этой премии стал Хосеп Гвардиола.
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Masterminds. ????????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024
Who will be #TheBest FIFA Men's Coach 2024?
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