Три испанца и Анчелотти со Скалони. Названы претенденты на звание лучшего тренера года

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2024 года.

В число кандидатов на получение награды вошли: Хаби Алонсо ("Байер"), Карло Анчелотти ("Реал"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

В прошлом году обладателем этой премии стал Хосеп Гвардиола.

Masterminds. ????????



Who will be #TheBest FIFA Men's Coach 2024?