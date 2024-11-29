О Месси не забыли. Известны претенденты на награду The Best от ФИФА
Но получит награду кто-то другой
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.
В список претендентов попали Дани Карвахаль, Эрлинг Холанд, Федерико Вальверде, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Лионель Месси, Родри, Тони Кроос и Винисиус Жуниор.
Проголосовать на сайте ФИФА за своего фаворита можно будет до 10 января 2025 года. В том же месяце состоится и церемония награждения. В прошлом году главный приз получил Лионель Месси.
#TheBest FIFA Men's Player 2024 nominees.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2024
Let the voting begin... ????️
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