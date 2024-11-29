  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

О Месси не забыли. Известны претенденты на награду The Best от ФИФА

Общие новости

Но получит награду кто-то другой

О Месси не забыли. Известны претенденты на награду The Best от ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2024 года.

В список претендентов попали Дани Карвахаль, Эрлинг Холанд, Федерико Вальверде, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Лионель Месси, Родри, Тони Кроос и Винисиус Жуниор.

Проголосовать на сайте ФИФА за своего фаворита можно будет до 10 января 2025 года. В том же месяце состоится и церемония награждения. В прошлом году главный приз получил Лионель Месси.

По теме
yellow-arrow
Только три представителя топ-чемпионатов. Известны претенденты на премию Пушкаша от FIFA
yellow-arrow
Три испанца и Анчелотти со Скалони. Названы претенденты на звание лучшего тренера года
yellow-arrow
Динамо проиграло Виктории, офсайдный 1+1 от Довбика и гол Мудрика. Главные новости за 28 ноября
Лионель Месси Тони Кроос ФИФА Даниэль Карвахаль Родри Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Флориан Виртц Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости