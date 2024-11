Только три представителя топ-чемпионатов. Известны претенденты на премию Пушкаша от FIFA

ФИФА объявила кандидатов на премию имени Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.

В этом году в список претендентов попали сразу 11 игроков: Хассан аль-Гайдос, Терри Антонис, Яссин Бензия, Вальтер Боу, Майкл Чиринос, Федерико Димарко, Алехандро Гарначо, Мохамед Кудус, Денис Омеди, Пол Онуачу и Джейден Филоджин.

Проголосовать за свой топ-3 можно на сайте ФИФА до 10 января 2025 года.

Which goal deserves to win the FIFA Puskas Award in 2024? ????????



Watch the nominations and vote for your winner. ⬇️????