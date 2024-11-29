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Напомнил о себе. Роналдиньо блестяще исполнил штрафной удар в матче легенд. ВИДЕО

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Все еще может совершать чудеса на футбольном поле

Напомнил о себе. Роналдиньо блестяще исполнил штрафной удар в матче легенд. ВИДЕО

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Вчера, 28-го ноября, в матче легенд "Барселоны" и мадридского "Реала", бывшая бразильская футбольная суперзвезда Роналдиньо отметился впечатляющим голом.

Обладатель Золотого мяча-2005 блестяще исполнил штрафной удар в присущем для себя стиле, ловко перебросив стенку из игроков, заставив голкипера "сливочных" провести взглядом мяч, который залетел в верхний угол его ворот.

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Также добавим, что этот матч состоялся в Катаре и в итоге закончился победой каталонцев, которые обыграли "Реал" в серии пенальти (4:2) после того, как в основное время матча был зафиксирован ничейный счет — 2:2.

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Роналдиньо Барселона
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Источник:
Alkass Sports TV
Опубликовал: Андрей Журба
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