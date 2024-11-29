Напомнил о себе. Роналдиньо блестяще исполнил штрафной удар в матче легенд. ВИДЕО
Все еще может совершать чудеса на футбольном поле
Вчера, 28-го ноября, в матче легенд "Барселоны" и мадридского "Реала", бывшая бразильская футбольная суперзвезда Роналдиньо отметился впечатляющим голом.
Обладатель Золотого мяча-2005 блестяще исполнил штрафной удар в присущем для себя стиле, ловко перебросив стенку из игроков, заставив голкипера "сливочных" провести взглядом мяч, который залетел в верхний угол его ворот.
كلاسيكو الأساطير |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 28, 2024
'الذهب لا يصدأ' #رونالدينيو يسجل الهدف الثاني لفريق #برشلونة أمام #ريال_مدريد #قنوات_الكاس || #منصة_شوف#elclasicolegends pic.twitter.com/qNentzIVRq
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Также добавим, что этот матч состоялся в Катаре и в итоге закончился победой каталонцев, которые обыграли "Реал" в серии пенальти (4:2) после того, как в основное время матча был зафиксирован ничейный счет — 2:2.
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