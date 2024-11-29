Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча
Награду все же должен получить игрок мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший звездный нападающий мадридского "Реала" и легендарный форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл решил поделиться собственными прогнозами на этот сезон, назвав имя следующего обладателя Золотого мяча.
Таким образом выглядит финальный прогноз сезона 2024/25 от Бэйла:
- Победитель Лиги чемпионов — "Реал Мадрид"
- Лучший бомбардир Лиги чемпионов — Гарри Кейн
- Победитель АПЛ — "Ливерпуль"
- Лучший бомбардир чемпионата Англии — Эрлинг Холанд
- Победитель Ла Лиги — "Реал Мадрид"
- Лучший бомбардир чемпионата Испании — Роберт Левандовский
- Обладатель Золотого мяча-2025 — Килиан Мбаппе
Gareth Bale gives us his end of season predictions! ???????? pic.twitter.com/smBiSyjkWt— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2024
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Напомним, что Гарет Бэйл наиболее известен выступлениями за мадридский "Реал" и английский "Тоттенхэм". Вместе с испанским грандом он выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Валлиец завершил свою игровую карьеру в начале 2023 года.
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