Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча

Бывший звездный нападающий мадридского "Реала" и легендарный форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл решил поделиться собственными прогнозами на этот сезон, назвав имя следующего обладателя Золотого мяча.

Таким образом выглядит финальный прогноз сезона 2024/25 от Бэйла:

Победитель Лиги чемпионов — "Реал Мадрид"

— Лучший бомбардир Лиги чемпионов — Гарри Кейн

— Победитель АПЛ — "Ливерпуль"

— Лучший бомбардир чемпионата Англии — Эрлинг Холанд

— Победитель Ла Лиги — "Реал Мадрид"

— Лучший бомбардир чемпионата Испании — Роберт Левандовский

— Обладатель Золотого мяча-2025 — Килиан Мбаппе

Gareth Bale gives us his end of season predictions! ???????? pic.twitter.com/smBiSyjkWt — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2024

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Напомним, что Гарет Бэйл наиболее известен выступлениями за мадридский "Реал" и английский "Тоттенхэм". Вместе с испанским грандом он выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Валлиец завершил свою игровую карьеру в начале 2023 года.