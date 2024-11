Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча

Бывший звездный нападающий мадридского "Реала" и легендарный форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл решил поделиться собственными прогнозами на этот сезон, назвав имя следующего обладателя Золотого мяча.

Таким образом выглядит финальный прогноз сезона 2024/25 от Бэйла:

Gareth Bale gives us his end of season predictions! ???????? pic.twitter.com/smBiSyjkWt