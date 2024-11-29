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Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча

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Награду все же должен получить игрок мадридского клуба

Не Винисиус? Бывший звёздный нападающий Реала назвал имя следующего обладателя Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший звездный нападающий мадридского "Реала" и легендарный форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл решил поделиться собственными прогнозами на этот сезон, назвав имя следующего обладателя Золотого мяча.

Таким образом выглядит финальный прогноз сезона 2024/25 от Бэйла:

  • Победитель Лиги чемпионов "Реал Мадрид"
  • Лучший бомбардир Лиги чемпионов Гарри Кейн
  • Победитель АПЛ "Ливерпуль"
  • Лучший бомбардир чемпионата Англии Эрлинг Холанд
  • Победитель Ла Лиги "Реал Мадрид"
  • Лучший бомбардир чемпионата Испании Роберт Левандовский
  • Обладатель Золотого мяча-2025 Килиан Мбаппе
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Напомним, что Гарет Бэйл наиболее известен выступлениями за мадридский "Реал" и английский "Тоттенхэм". Вместе с испанским грандом он выиграл 19 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов. Валлиец завершил свою игровую карьеру в начале 2023 года.

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Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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