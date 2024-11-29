Роберто Мартинес поддерживает идею создания Суперлиги

Несколько лет назад Флорентино Перес вместе с несколькими другими руководствами европейских топ-клубов хотели организовать Суперлигу, однако этот замысел не удалось воплотить. Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался в пользу соревнования, организованного президентом "Реала", если клубы и организации [УЕФА] договорятся между собой.

"Суперлига похожа на Лигу чемпионов УЕФА. Понятно, что нам нужно работать вместе, клубы должны быть в синтезе с институцией-организатором. Концепция [Суперлиги] заключается в том, чтобы играли сильнейшие, чтобы не было ни одного матча, в котором ничего не было бы поставлено на карту, и чтобы крупнейшие клубы всегда могли совершенствоваться", - цитирует слова Роберто Мартинеса Marca.

Отметим, что недавно президент УЕФА Александер Чеферин попросил ЕС на законодательном уровне запретить создание соревнований, подобных Суперлиге.