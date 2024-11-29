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Роберто Мартинес поддерживает идею создания Суперлиги

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Чеферин, твой выход

Роберто Мартинес поддерживает идею создания Суперлиги

Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA

Новина українською

Несколько лет назад Флорентино Перес вместе с несколькими другими руководствами европейских топ-клубов хотели организовать Суперлигу, однако этот замысел не удалось воплотить. Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался в пользу соревнования, организованного президентом "Реала", если клубы и организации [УЕФА] договорятся между собой.

"Суперлига похожа на Лигу чемпионов УЕФА. Понятно, что нам нужно работать вместе, клубы должны быть в синтезе с институцией-организатором. Концепция [Суперлиги] заключается в том, чтобы играли сильнейшие, чтобы не было ни одного матча, в котором ничего не было бы поставлено на карту, и чтобы крупнейшие клубы всегда могли совершенствоваться", - цитирует слова Роберто Мартинеса Marca.

Отметим, что недавно президент УЕФА Александер Чеферин попросил ЕС на законодательном уровне запретить создание соревнований, подобных Суперлиге.

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Португалия Роберто Мартинес Суперлига
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2024 в 14:53
В анонсе ближайшего матча реал мадрид я расскажу подробно, почему глупый перес так озабочен созданием суперлиги. Понятное дело, он хочет поставить себе под контроль все, что только можно, в европейском футболе. Например, он хочет, чтобы арбитров на матчи назначали в его офисе, чтобы жеребьевка турнира проводилась лично в его кабинете... Но, есть другая существенная причина, почему он хочет суперлигу и почему он в бешенстве и истерике от нового формата ЛЧ.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2024 в 14:53
В анонсе ближайшего матча реал мадрид я расскажу подробно, почему глупый перес так озабочен созданием суперлиги. Понятное дело, он хочет поставить себе под контроль все, что только можно, в европейском футболе. Например, он хочет, чтобы арбитров на матчи назначали в его офисе, чтобы жеребьевка турнира проводилась лично в его кабинете... Но, есть другая существенная причина, почему он хочет суперлигу и почему он в бешенстве и истерике от нового формата ЛЧ.
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kernoooo (Perth)
29.11.2024 в 14:02
Очередной виток жабагадюкинга?
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