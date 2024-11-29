Сербский кринж. Гендиректор Црвены Звезды спел известную русскую песню после победы в ЛЧ

Генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич исполнил отрывок из песни "Катюши" во время празднования победы над "Штутгартом" в Лиге чемпионов (5:1).

Свой поступок функционер объяснил следующим образом:

"Я спел песню "Катюша"? Это моя самая любимая песня. И я люблю Россию, русских людей, русские песни", — сказал Терзич.

По итогам пяти туров основного этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" располагается на 31-м месте, имея в активе 3 очка.