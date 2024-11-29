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Сербский кринж. Гендиректор Црвены Звезды спел известную русскую песню после победы в ЛЧ

Общие новости

Еще и не факт, что в трезвом состоянии

Сербский кринж. Гендиректор Црвены Звезды спел известную русскую песню после победы в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич исполнил отрывок из песни "Катюши" во время празднования победы над "Штутгартом" в Лиге чемпионов (5:1).

Свой поступок функционер объяснил следующим образом:

"Я спел песню "Катюша"? Это моя самая любимая песня. И я люблю Россию, русских людей, русские песни", — сказал Терзич.

По итогам пяти туров основного этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" располагается на 31-м месте, имея в активе 3 очка.

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Лига чемпионов политика Црвена Звезда (Белград) Штутгарт
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Источник:
РБ Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.11.2024 в 15:59
А щоб ви вдавались тим мікрофоном!!!
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Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.11.2024 в 15:59
А щоб ви вдавались тим мікрофоном!!!
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
29.11.2024 в 15:48
абсолютный єбанько
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0
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