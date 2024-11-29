Сербский кринж. Гендиректор Црвены Звезды спел известную русскую песню после победы в ЛЧ
Еще и не факт, что в трезвом состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор сербской "Црвены Звезды" Звездан Терзич исполнил отрывок из песни "Катюши" во время празднования победы над "Штутгартом" в Лиге чемпионов (5:1).
Свой поступок функционер объяснил следующим образом:
"Я спел песню "Катюша"? Это моя самая любимая песня. И я люблю Россию, русских людей, русские песни", — сказал Терзич.
По итогам пяти туров основного этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" располагается на 31-м месте, имея в активе 3 очка.
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Источник:РБ Спорт
Опубликовал: Александр Бураков
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.11.2024 в 15:59
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