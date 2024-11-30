Сенсационная победа Кобина, Лунин и Довбик среди лучших и новый тренер Лестера. Главные новости за 29 ноября

До этой встречи "Ингулец" под руководством Василия Кобина не мог выиграть ни одной игры в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги. Поэтому удивление от внезапного разгрома своего соперника со счетом 3:0 можно легко обосновать. Уже на первой минуте Лосенко открыл счет, на 14-й Пятво удвоил преимущество. Все попытки полтавской команды отыграться оказались тщетными, а на последних секундах игры Белоцерковец довершил все и третьим голом в ворота Исенко.

Лестер Сити определился с именем нового главного тренера команды. Им стал Руд ван Нистелрой. 48-летний нидерландец подписал контракт с "лисами" до июня 2027 года. Ван Нистелрой до этого тренировал "ПСВ" и исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин претендует на премию The Best FIFA Football Awards в категории "Лучший вратарь".

Конкурентами украинца являются Давид Рая ("Арсенал" и сборная Испании), Эдерсон ("Манчестер Сити" и Бразилия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и Аргентина), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" и Италия), Майк Меньян ("Милан" и Франция) и Унаи Симон ("Атлетик" и Испания). В голосовании примут участие и болельщики. Оно продлится до 10 декабря включительно.

Пресс-служба ФИФА огласила список претендентов на попадание в команду года. В категории "Лучшие нападающие" появилась, помимо прочих, кандидатура украинского нападающего "Ромы" Артема Довбика.

Вместе с ним в список из 22 игроков попали Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Виктор Дёкереш, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Криштиану Роналду, Луис Суарес, Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль и другие звезды атакующей линии. Проголосовать на сайте ФИФА за своего фаворита можно будет до 10 января 2025 года.

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании, о котором сам украинец недавно положительно отзывался.

По информации издания El Gol Digital, руководство мадридского "Атлетико" хочет усилить линию полузащиты, и Судаков мог бы стать для них идеальным вариантом. 22-летний украинец имеет чрезвычайный потенциал, а также он обладает всеми необходимыми качествами, которые ценит нынешний главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.