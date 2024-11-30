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Роналду пробил 200 пенальти в карьере. Его команда победила середняка чемпионата – ВИДЕО

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Португалец оформил дубль

Роналду пробил 200 пенальти в карьере. Его команда победила середняка чемпионата – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 12 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался с "Дамаком". Поединок завершился со счётом 2:0.

На 17 минуте "Аль-Наср" пробивал пенальти. Удар с точки исполнял Криштиану Роналду – он реализовал эту возможность.

Для португальца это пенальти стало 200 в карьере. В том числе 169 из них он забил.

Во втором тайме Аль-Наср с 56 минуты играл в большинстве, а на 79 минуте Роналду оформил дубль. Португалец забил в последних четырех матчах – включая сборную – семь голов.

В общей сложности на его счету в текущем сезоне чемпионата 11 результативных действий (9+2) в 11 матчах. "Аль-Наср" после победы находится на третьем месте саудовского первенства. Отрыв от первого "Аль-Иттихад" составляет пять очков, но у лидеров есть еще матч в запасе.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Максим Кучер
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