Роналду пробил 200 пенальти в карьере. Его команда победила середняка чемпионата – ВИДЕО
Португалец оформил дубль
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В матче 12 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался с "Дамаком". Поединок завершился со счётом 2:0.
На 17 минуте "Аль-Наср" пробивал пенальти. Удар с точки исполнял Криштиану Роналду – он реализовал эту возможность.
Для португальца это пенальти стало 200 в карьере. В том числе 169 из них он забил.
Во втором тайме Аль-Наср с 56 минуты играл в большинстве, а на 79 минуте Роналду оформил дубль. Португалец забил в последних четырех матчах – включая сборную – семь голов.
В общей сложности на его счету в текущем сезоне чемпионата 11 результативных действий (9+2) в 11 матчах. "Аль-Наср" после победы находится на третьем месте саудовского первенства. Отрыв от первого "Аль-Иттихад" составляет пять очков, но у лидеров есть еще матч в запасе.
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