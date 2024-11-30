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После разгромного поражения. Роман Безус остался без тренера

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После разгромного поражения. Роман Безус остался без тренера

omonoiafc.com.cy

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Украинский полузащитник Роман Безус остался без тренера после разгромного поражения команды.

"Омония", где играет Безус, уволила главного тренера Валдаса Дамбраускаса после поражения от "Легии" (0:3). Тренер и клуб приняли обоюдное решение.

"Обоюдным решением прекращено наше сотрудничество с мистером Валдасом Дамбраускасом", - написал кипрский клуб на официальном сайте.

По словам клуба. вместе с Дамбраускасом покидает клуб его тренерский штаб.

"Спасибо, мистеру Дамбраускасу и партнерам. Мы желаем им всяческих успехов в продолжение своей карьеры", - написали в клубе.

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Валдас Дамбраускас провёл в "Омонии" 21 матч, одержал 13 побед, одну ничью и проиграл семь матчей. "Омония" забила 43 гола и пропустила 23.

В чемпионате Кипра "Омония" занимает третье место, отставая от лидирующего "Пафоса" на 9 очков. В Лиге Европы клуб на 28-м месте с 3-мя очками.

Роман Безус в этом сезоне провёл 13 минут за кипрский клуб. Сейчас полузащитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.

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Источник:
Omonia FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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