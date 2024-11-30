После разгромного поражения. Роман Безус остался без тренера
Может стоило дать шанс?
omonoiafc.com.cy
Украинский полузащитник Роман Безус остался без тренера после разгромного поражения команды.
"Омония", где играет Безус, уволила главного тренера Валдаса Дамбраускаса после поражения от "Легии" (0:3). Тренер и клуб приняли обоюдное решение.
"Обоюдным решением прекращено наше сотрудничество с мистером Валдасом Дамбраускасом", - написал кипрский клуб на официальном сайте.
По словам клуба. вместе с Дамбраускасом покидает клуб его тренерский штаб.
"Спасибо, мистеру Дамбраускасу и партнерам. Мы желаем им всяческих успехов в продолжение своей карьеры", - написали в клубе.
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Валдас Дамбраускас провёл в "Омонии" 21 матч, одержал 13 побед, одну ничью и проиграл семь матчей. "Омония" забила 43 гола и пропустила 23.
В чемпионате Кипра "Омония" занимает третье место, отставая от лидирующего "Пафоса" на 9 очков. В Лиге Европы клуб на 28-м месте с 3-мя очками.
Роман Безус в этом сезоне провёл 13 минут за кипрский клуб. Сейчас полузащитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия.
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