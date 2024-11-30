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"Мне больно за мою страну". Кварацхелия отреагировал на протесты в Грузии

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Лидер сборной взял слово

"Мне больно за мою страну". Кварацхелия отреагировал на протесты в Грузии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия отреагировал на последние события в Грузии. Игрок поделился мыслями в сториз своей Instagram-страницы.

"Я слежу за развитием событий в нашей стране и хочу как гражданин высказать свое мнение и позицию.

Желанием и волей грузинского народа является европейский путь развития и продолжение этого пути, это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и сворачивать с этого пути нельзя. Страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Мне больно за мою страну, больно за мой народ, больно и эмоционально смотреть видео, которые распространяются. Прекратите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда заслуживает быть в Европе", - написал Кварацхелия в Instagram.

Напомним, с 28-го ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС.

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Грузия Хвича Кварацхелия
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Источник:
Кварацхелія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2024 в 23:39
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.11.2024 в 23:39
Пізно
Ответить
0
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