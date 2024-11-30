К протестам в Грузии присоединился известный бывший футболист

Среди протестующих в Тбилиси был замечен бывший грузинский футболист, а ныне тренер, Шота Арвеладзе. В свое время он выступал за "Динамо" Тбилиси, "Трабзонспор", "Аякс", "Рейнджерс", "АЗ" и "Леванте".

"После того, что произошло вчера вечером, я просто не мог сидеть сложа руки и не присоединиться к нашему народу, чтобы выразить свой протест", - сказал Арвеладзе.

????????????️Shota Arveladze was amongst the protesters in Tbilisi tonight, probably the most renowned sports personality to have joined rally.



"After what happened last night, I just couldn't sit still and not join our people to show my protest."@arveladze_shota ???? pic.twitter.com/f8sFQelKak — Georgian Footy (@GeorgianFooty) November 30, 2024

Напомним, с 28-го ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС.