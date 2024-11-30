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К протестам в Грузии присоединился известный бывший футболист

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Не может оставаться в стороне

К протестам в Грузии присоединился известный бывший футболист

Фото: Football365

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Среди протестующих в Тбилиси был замечен бывший грузинский футболист, а ныне тренер, Шота Арвеладзе. В свое время он выступал за "Динамо" Тбилиси, "Трабзонспор", "Аякс", "Рейнджерс", "АЗ" и "Леванте".

"После того, что произошло вчера вечером, я просто не мог сидеть сложа руки и не присоединиться к нашему народу, чтобы выразить свой протест", - сказал Арвеладзе.

Напомним, с 28-го ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС.

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Источник:
Georgian Footy
Опубликовал: Виктор Иванчук
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