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Более 50 человек погибли в результате беспорядков и давки на футбольном матче в Гвинее

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Ужасная трагедия произошла в Африке

Более 50 человек погибли в результате беспорядков и давки на футбольном матче в Гвинее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи погибли по меньшей мере 56 человек в давке после столкновений с полицией на футбольном матче. Об этом сообщает BBC. Информацию о погибших также подтвердил премьер-министр страны Амаду Ури Ба, но точное количество жертв он не назвал.

Беспорядки на стадионе произошли во время поединка местной команды с соперниками из города Лабе. Это была финальная игра турнира, который организовали в честь военного лидера страны Мамади Думбуйи, который пришел к власти в результате переворота 2021 года. По словам очевидцев, фанаты гостевой команды были возмущены одним из решений судьи, после чего начали бросать в арбитра камни и выбежали на поле. В результате таких беспорядков на стадионе началась паника, а полиция применила слезоточивый газ. Местный журналист Поль Сакувоги сообщил ВВС, что после этого инцидента доступ к интернету в регионе был ограничен, и что полиция охраняет вход в больницу, где находятся раненые.

Подобные футбольные турниры в честь лидера военной хунты Гвинеи были организованы в разных частях страны. Оппозиция заявила, что это было сделано для поддержки Мамади Думбуйи перед предстоящими выборами. Оппозиционная группа "Национальный альянс за перемены и демократию" отметила, что власти несут "значительную ответственность" за то, что произошло на футбольном матче.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Александр Гресь
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