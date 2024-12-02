Более 50 человек погибли в результате беспорядков и давки на футбольном матче в Гвинее

В городе Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи погибли по меньшей мере 56 человек в давке после столкновений с полицией на футбольном матче. Об этом сообщает BBC. Информацию о погибших также подтвердил премьер-министр страны Амаду Ури Ба, но точное количество жертв он не назвал.

Беспорядки на стадионе произошли во время поединка местной команды с соперниками из города Лабе. Это была финальная игра турнира, который организовали в честь военного лидера страны Мамади Думбуйи, который пришел к власти в результате переворота 2021 года. По словам очевидцев, фанаты гостевой команды были возмущены одним из решений судьи, после чего начали бросать в арбитра камни и выбежали на поле. В результате таких беспорядков на стадионе началась паника, а полиция применила слезоточивый газ. Местный журналист Поль Сакувоги сообщил ВВС, что после этого инцидента доступ к интернету в регионе был ограничен, и что полиция охраняет вход в больницу, где находятся раненые.

Подобные футбольные турниры в честь лидера военной хунты Гвинеи были организованы в разных частях страны. Оппозиция заявила, что это было сделано для поддержки Мамади Думбуйи перед предстоящими выборами. Оппозиционная группа "Национальный альянс за перемены и демократию" отметила, что власти несут "значительную ответственность" за то, что произошло на футбольном матче.