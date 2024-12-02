Чемпион мира-2006 назвал игрока, против которого было тяжелее всего играть на футбольном поле
Итальянец имеет неприятные воспоминания о противостоянии с этим соперником
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Массимо Оддо за своими плечами имел яркую карьеру, поиграв в частности в "Лацио", "Милане", "Баварии" и в сборной Италии. Бывший защитник в интервью Marca назвал самого сложного соперника, с которым ему приходилось встречаться.
"Иньеста. Когда я играл за "Баварию" против "Барселоны" [Лига чемпионов 2008/09], на левом фланге были Абидаль, Иньеста и Анри. Они выиграли 4:0. Но Андрес был самым непредсказуемым. Он шел то вправо, то влево, ты никогда не знал, в какую сторону он пойдет. Он один из многих, кто удивлял меня на поле", - заявил Массимо Оддо.
Отметим, что победителем Лиги чемпионов сезона 2008/09 стала "Барселона", которая в финале переиграла "МЮ" со счетом 2:0.
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